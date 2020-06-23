2020-06-23T14:19:04+03:00
Общество

Детский парк Симферополя украсили Аркой Победы

После праздника конструкцию не уберут, изменят только ее оформление
Анастасия ГОНЧАРОВА
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Арт-объект установили перед аллеей пионеров-героев. Фото: официальный сайт администрации Симферополя.Арт-объект установили перед аллеей пионеров-героев. Фото: официальный сайт администрации Симферополя.
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В симферопольском Детском парке появилась Арка Победы. Ее установили перед аллеей пионеров-героев, сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.

Арт-объект высотой пять метров и шириной шесть метров декорировали цветами, гирляндами из еловых веток, а также надписью «Спасибо за мирное небо!». Вечером она будет освещена.

Над конструкцией два месяца трудились сотрудники Детского парка Андрей Давишний и Эмин Мухтаремов. После парада Победы арку оставят, но оформление будут менять в зависимости от намечающихся мероприятий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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