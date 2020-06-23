2020-06-23T14:44:20+03:00
Общество

Из-за непогоды 180 населенных пунктов Крыма остались без света

За четверо суток бригады ГУП РК «Крымэнерго» устранили 111 повреждений ЛЭП
Никита ПОЛЬКО
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Бригада «Крымэнерго» за четыре дня восстановила электроснабжение в более чем 180 населенных пунктах республики.

Как сообщает пресс-служба ГУП РК «Крымэнерго», в штормовой период с 18 по 21 июня из-за шквалистого ветра, ливней и гроз с крупным градом пострадали электрические сети Сакского, Симферопольского, Бахчисарайского, Красногвардейсткого, Черноморского и Кировского районов.

Перебои также фиксировались и в Симферополе, Саках, Бахчисарае, Белогорске и Джанкое.

- За четверо суток бригады ГУП РК «Крымэнерго» устранили 111 повреждений ЛЭП 6-10 кВ, пять повреждений воздушных линий ВЛ 35 кВ и одно – ВЛ 110 кВ. Причиной отключения высоковольтной ВЛ 110 кВ Донузлав - Глебовка стал удар молнии в линию электропередачи, - сообщили в пресс-службе «Крымэнерго».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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