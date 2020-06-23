Жителя Джанкойского района задержали за хранение оружия

23 Июнь 2020 2020-06-23T15:38:59+03:00

30-летнего мужчину задержали во время операции по закрытию каналов незаконного распространения оружия и боеприпасов на приграничной территории. Фото: пресс-служба Погрануправления ФСБ по Крыму

У него изъяли пистолет с патронами

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У жителя Джанкойского района нашли и изъяли огнестрельное оружие, а также боеприпасы к нему, сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ по Крыму.

30-летнего мужчину задержали во время операции по закрытию каналов незаконного распространения оружия и боеприпасов на приграничной территории.

В ходе обыска у местного жителя нашли пистолет и к нему патроны. Против подозреваемого возбудили уголовное дело, ему грозит до 3 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU