Количество рейсов в аэропорту «Симферополь» увеличилось на 39%
За неделю после частичного снятия ограничений число обслуживаемых рейсов в международном аэропорту «Симферополь» возросло на 39%, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
Если с 8 по 14 июня приняли и отправили всего 442 рейса, то с 15 по 21 июня цифра возросла до 614. Крымская воздушная гавань за 20 июня обслужила 88 регулярных рейсов - рекордное число с начала 2020 года.
Сейчас в аэропорту Симферополя полеты выполняют 13 авиакомпаний по 36 маршрутам. В скором времени количество направлений вырастет до 46, а авиакомпаний станет 14. Городов же, с которыми аэропорт соединяет полуостров, станет больше в четыре раза.
Из-за профилактики коронавируса весной 2020 года пассажиропоток в воздушной гавани крымской столицы уменьшился на 627 тысяч человек. В мае через аэропорт прошло на 330 тысяч человек меньше, чем в прошлом году.
В последний месяц весны число пассажиров упало на 90,2% по сравнению с прошлым годом, а авиакомпаниям пришлось отменить более одной тысячи рейсов.
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ИСТОЧНИК KP.RU