Когда в Крыму перестанут лить дожди, рассказали синоптики
Жителей полуострова ждет солнечный конец недели, сообщила КП-Крым начальник регионального Гидрометцентра Татьяна Любецкая.
- До пятницы сохранится неустойчивый характер погоды, но на выходных уже будет солнечно, без осадков. Дневные температуры составят 25-30 градусов, ночные 17-22 градуса, - уточнила Любецкая.
Всю прошлую неделю в Крыму лили сильные дожди с грозами, в некоторых районах даже выпал град. Но несмотря на обильное количество осадков, этого мало, чтобы водная проблема полуострова рассосалась.
Напомним, глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что приток в Симферопольское водохранилище составил 120 тысяч кубометров. По его словам, сейчас воды симферопольцам хватит на три месяца и даже больше.
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ИСТОЧНИК KP.RU