2020-06-23T17:07:53+03:00
Общество

Когда в Крыму перестанут лить дожди, рассказали синоптики

Ясные дни без осадков придут в конце этой недели
Анастасия ГОНЧАРОВА
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До пятницы сохранится неустойчивый характер погоды, но на выходных уже будет солнечно, без осадков.До пятницы сохранится неустойчивый характер погоды, но на выходных уже будет солнечно, без осадков.Фото: Анна КИРИЕНКО
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Жителей полуострова ждет солнечный конец недели, сообщила КП-Крым начальник регионального Гидрометцентра Татьяна Любецкая.

- До пятницы сохранится неустойчивый характер погоды, но на выходных уже будет солнечно, без осадков. Дневные температуры составят 25-30 градусов, ночные 17-22 градуса, - уточнила Любецкая.

Всю прошлую неделю в Крыму лили сильные дожди с грозами, в некоторых районах даже выпал град. Но несмотря на обильное количество осадков, этого мало, чтобы водная проблема полуострова рассосалась.

Напомним, глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что приток в Симферопольское водохранилище составил 120 тысяч кубометров. По его словам, сейчас воды симферопольцам хватит на три месяца и даже больше.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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