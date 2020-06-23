Когда в Крыму перестанут лить дожди, рассказали синоптики

23 Июнь 2020 2020-06-23T17:07:53+03:00

До пятницы сохранится неустойчивый характер погоды, но на выходных уже будет солнечно, без осадков. Фото: Анна КИРИЕНКО

Ясные дни без осадков придут в конце этой недели

Изменить размер текста: A A

Жителей полуострова ждет солнечный конец недели, сообщила КП-Крым начальник регионального Гидрометцентра Татьяна Любецкая.

- До пятницы сохранится неустойчивый характер погоды, но на выходных уже будет солнечно, без осадков. Дневные температуры составят 25-30 градусов, ночные 17-22 градуса, - уточнила Любецкая.

Всю прошлую неделю в Крыму лили сильные дожди с грозами, в некоторых районах даже выпал град. Но несмотря на обильное количество осадков, этого мало, чтобы водная проблема полуострова рассосалась.

Напомним, глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что приток в Симферопольское водохранилище составил 120 тысяч кубометров. По его словам, сейчас воды симферопольцам хватит на три месяца и даже больше.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU