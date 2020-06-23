2020-06-23T17:55:04+03:00
Общество

Пятьдесят детских лагерей Крыма готовы принимать отдыхающих

С 1 июля начинают работу дневные лагеря при школах
Анастасия ГОНЧАРОВА
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Все учреждения, планирующие размещать детей, должны иметь полный пакет разрешительной документации, а само заведение обязано входить в специальный реестр.Все учреждения, планирующие размещать детей, должны иметь полный пакет разрешительной документации, а само заведение обязано входить в специальный реестр.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Более полусотни крымских лагерей готовы распахнуть двери школьникам. И хотя дату начала детского оздоровительного отдыха еще не определили, платформы для этого готовят, пишет Крымская газета.

Все учреждения, планирующие размещать детей, должны иметь полный пакет разрешительной документации, а само заведение обязано входить в специальный реестр.

Дневные лагеря откроются во всех муниципальных образованиях уже 1 июля. При школах для детей создадут тематические площадки для интересного времяпровождения, которые будут открыты четыре-пять часов около трех недель.

Также школьников ждет колоссальный проект «Активные каникулы», предусматривающий дистанционное участие. В него включат более 160 мероприятий разной направленности. За активность дети будут получать баллы, и по итогам лета каждому выдадут грамоту или диплом. Эта награда даст ребенку путевку в детский лагерь на следующий год.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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