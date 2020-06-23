В Симферополе около КФУ иномарка снесла умную остановку
В новую «умную» остановку во вторник 23 июня врезалась иномарка, сообщили очевидцы в Facebook. Фотографии аварии попали в соцсети.
Автомобиль марки Nissan Primera снес павильон из-за аварии с ВАЗ на перекрестке проспекта Вернадского и улицы Гончарова недалеко от главного корпуса Крымского федерального университета.
- Вроде бы без жертв, слава Богу. Спасло людей то, что новую остановку только монтировали, - прокомментировал у себя в Facebook очевидец Илья Изотов.
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ИСТОЧНИК KP.RU