2020-06-23T20:55:48+03:00
Происшествия

В Симферополе около КФУ иномарка снесла умную остановку

В павильон автомобиль врезался из-за аварии на перекрестке
Анастасия ГОНЧАРОВА
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Автомобиль марки Nissan Primera снес павильон из-за аварии с ВАЗ на перекрестке проспекта Вернадского и улицы Гончарова. Фото: Илья Изотов / FacebookАвтомобиль марки Nissan Primera снес павильон из-за аварии с ВАЗ на перекрестке проспекта Вернадского и улицы Гончарова. Фото: Илья Изотов / Facebook
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В новую «умную» остановку во вторник 23 июня врезалась иномарка, сообщили очевидцы в Facebook. Фотографии аварии попали в соцсети.

Автомобиль марки Nissan Primera снес павильон из-за аварии с ВАЗ на перекрестке проспекта Вернадского и улицы Гончарова недалеко от главного корпуса Крымского федерального университета.

- Вроде бы без жертв, слава Богу. Спасло людей то, что новую остановку только монтировали, - прокомментировал у себя в Facebook очевидец Илья Изотов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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В Симферополе около КФУ иномарка снесла умную остановку
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