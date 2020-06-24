2020-06-24T08:04:14+03:00
Общество

Погода в Крыму на 24 июня: дожди и тепло до +30

На полуострове действует штормовое предупреждение
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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В Крыму переменная облачностьВ Крыму переменная облачностьФото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
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24 июня на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение.

- В Симферополе переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный до 15-20 м/с. Температура воздуха днем 26-28°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Днем кратковременный дождь, гроза. Ветер днем северо-западный до 14 м/с. Температура воздуха днем 25-27°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Кратковременный дождь. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, при грозе шквалистое усиление 15-20 м/с. Температура воздуха днем 27-29°.

В Керчи переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северный, северо-восточный , вечером северо-западный до 14 м/с. Температура воздуха днем 29-31°.

Температура морской воды в Феодосии 23°, Алуште 22°, Ялте 19°, в Севастополе 24°, Евпатории 23° и Черноморском 23°.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50.

ИСТОЧНИК KP.RU

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