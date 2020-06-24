Крым попал в топ-3 лучших мест для рыбалки
Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru подвел итоги опроса в социальных сетях и выяснил, где в нашей стране лучшие места для ловли карася, кефали и других обитателей водных просторов.
- Большинство россиян предпочитают рыбачить в Карелии и Астраханской области. На третьем месте – Крым, - резюмировали эксперты.
Общий рейтинг распределения предпочтений рыбаков выглядит так:
1-2. Карелия и Астраханская область, 30,51%
3. Крым, 18,64%
4. Краснодарский край, 5,93%
5. Волгоградская область, 3,39%)
6-7-8-9. Ленинградская, Московская, Ростовская и Тверская области, 2,54%
10. Иркутская область, 0,85%
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ИСТОЧНИК KP.RU