В Крыму частично продлили запрет на работу из-за пандемии коронавируса

24 Июнь 2020 2020-06-24T11:05:07+03:00

Не получили разрешение на открытие хостелы и ряд учебных учреждений

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В Республике Крым часть учреждений и компаний по-прежнему закрыты из-за борьбы с распространением коронавируса.

В поправках к Указу о режиме повышенной готовности, которые размешен на правительственном сайте региона, сообщается, что до 1 августа не будут работать хостелы и те, кто занимается организацией конференций и выставок. Замок будет висеть на входных дверях в профессиональные образовательные организации, за исключением тех, кто занимается допобразованием детей и взрослых, дополнительным профессиональным образованием, дистанционным образованием и дошкольным образованием. Власти дали добро на обучение машинистов экскаватора, водителей погрузчика, трактористов и трактористов-машинистов.

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ИСТОЧНИК KP.RU