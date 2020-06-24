В Крыму зафиксировано 8 новых случаев заражения COVID-19
В Республике Крыма за минувшие сутки 8 человек заразились опасной инфекцией.
- За 23 июня в Республике Крым подтверждено 8 новых случаев коронавирусной инфекции, - сообщил Глава Республики Крым Сергей Аксенов.
Из них 7 заболевших выявили по результатам эпидрасследования и лабораторного скрининга, 1 человек пришел к врачам самостоятельно, потому что у него появились проблему со здоровьем.
Все заболевших госпитализировали в «инфекционки», где получают необходимое лечение. Так же определен круг контактных лиц, которые теперь сдают все необходимые анализы.
Всего в регионе зафиксирован 631 случай новой коронавирусной инфекции, из них 429 человек выздоровело.
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ИСТОЧНИК KP.RU