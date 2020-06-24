В Крыму зафиксировано 8 новых случаев заражения COVID-19

24 Июнь 2020 2020-06-24T11:02:19+03:00

За время пандемии от коронавируса вылечилось 429 человек

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В Республике Крыма за минувшие сутки 8 человек заразились опасной инфекцией.

- За 23 июня в Республике Крым подтверждено 8 новых случаев коронавирусной инфекции, - сообщил Глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Из них 7 заболевших выявили по результатам эпидрасследования и лабораторного скрининга, 1 человек пришел к врачам самостоятельно, потому что у него появились проблему со здоровьем.

Все заболевших госпитализировали в «инфекционки», где получают необходимое лечение. Так же определен круг контактных лиц, которые теперь сдают все необходимые анализы.

Всего в регионе зафиксирован 631 случай новой коронавирусной инфекции, из них 429 человек выздоровело.

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ИСТОЧНИК KP.RU