В Симферополе открыли памятник Герою Советского Союза Ашоту Аматуни
24 июня в столице Республики Крым торжественно открыли памятник Герою Советского Союза Ашоту Апетовичу Аматуни. Памятный мемориал находится во дворе симферопольской школы №30, носящей имя героя.
В Симферополе открыли памятника Герою Советского Союза Ашоту Апетовичу Аматуни.24 июня в Симферополе состоялось торжественное открытие памятника Герою Советского Союза Ашоту Апетовичу Аматуни. Видео: пресс-служба администрации города Симферополя
Во время Великой Отечественной войны герой бил немецко-фашистских захватчиков на территории Молдавии и Украины. День Победы Ашоту Аматуни встретил в Германии.
После окончания Великой Отечественной войны он прошел путь от командира танкового батальона до заместителя командующего армией. С 1988 по 1992 годы занимал был заместителем командующего 32-го Армейского корпуса.
Герой Советского Союза награжден орденом Ленина, двумя орденами Красного знамени, двумя орденами Красной звезды, орденами Отечественной войны I и II степени, орденом «За заслуги» III степени, многочисленными медалями, знаком отличия «За верность долгу».
В мае 2008 года ему присвоили звание генерал-лейтенант. Ашот Аматуни ушел из жизни в октябре 2018 года.
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ИСТОЧНИК KP.RU