В Симферополе открыли памятник Герою Советского Союза Ашоту Аматуни

24 Июнь 2020 2020-06-24T12:05:47+03:00

Бюст установлен на территории городской школы №30, носящей имя участника Великой Отечественной войны [видео]

Изменить размер текста: A A

24 июня в столице Республики Крым торжественно открыли памятник Герою Советского Союза Ашоту Апетовичу Аматуни. Памятный мемориал находится во дворе симферопольской школы №30, носящей имя героя.

В Симферополе открыли памятника Герою Советского Союза Ашоту Апетовичу Аматуни.24 июня в Симферополе состоялось торжественное открытие памятника Герою Советского Союза Ашоту Апетовичу Аматуни. Видео: пресс-служба администрации города Симферополя

Во время Великой Отечественной войны герой бил немецко-фашистских захватчиков на территории Молдавии и Украины. День Победы Ашоту Аматуни встретил в Германии.

После окончания Великой Отечественной войны он прошел путь от командира танкового батальона до заместителя командующего армией. С 1988 по 1992 годы занимал был заместителем командующего 32-го Армейского корпуса.

Герой Советского Союза награжден орденом Ленина, двумя орденами Красного знамени, двумя орденами Красной звезды, орденами Отечественной войны I и II степени, орденом «За заслуги» III степени, многочисленными медалями, знаком отличия «За верность долгу».

В мае 2008 года ему присвоили звание генерал-лейтенант. Ашот Аматуни ушел из жизни в октябре 2018 года.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU