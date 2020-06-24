В Симферополе действует штормовое предупреждение
24 июня, в столице Республики Крым опять объявлено штормовое предупреждение.
- В Симферополе ожидается сильный ливень с грозой и градом, - сообщила пресс-служба МЧС РК, ссылаясь на сводку Крымского гидрометеоцентра.
В столице региона до 20-25 метров в секунду усилится и скорость ветра.
Ненастье лучше всего переждать дома, пока не улучшится погода. Прогулка по городу, когда действует штормовое предупреждение, может привести к несчастному случаю. Ведь сильный ветер порой ломает деревья, крушит рекламные конструкции, поэтому и можно попасть в беду.
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ИСТОЧНИК KP.RU