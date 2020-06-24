На Крымском мосту в ДТП попала фура с содой
На Крымском мосту случилось дорожно-транспортное происшествие: грузовик вез техническую соду на материковую часть России, но врезался в другую фуру.
От сильнейшего удара из прицепа на проезжую часть моста выпали мешки с сыпучим грузом.
Водитель, который получил травмы средней тяжести, отвезли на карете «Скорой помощи» в травматологическое отделение городской больницы.
На месте аварии сотрудникам МЧС и службы, которая отвечает за движение через Керченский пролив, пришлось убирать не только разлившееся дизельное топливо, но и рассыпанную каустическую соду.
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ИСТОЧНИК KP.RU