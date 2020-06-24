На Крымском мосту в ДТП попала фура с содой

24 Июнь 2020 2020-06-24T17:34:06+03:00

Изменить размер текста: A A

На Крымском мосту случилось дорожно-транспортное происшествие: грузовик вез техническую соду на материковую часть России, но врезался в другую фуру.

От сильнейшего удара из прицепа на проезжую часть моста выпали мешки с сыпучим грузом.

Водитель, который получил травмы средней тяжести, отвезли на карете «Скорой помощи» в травматологическое отделение городской больницы.

На месте аварии сотрудникам МЧС и службы, которая отвечает за движение через Керченский пролив, пришлось убирать не только разлившееся дизельное топливо, но и рассыпанную каустическую соду.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU