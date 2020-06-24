В Симферополе и Севастополе 25 июня частично отключат электричество

24 Июнь 2020 2020-06-24T17:54:18+03:00

Изменить размер текста: A A

25 июня, в четверг отдельные районы Симферополя и Севастополя останутся на несколько часов без света. Перебои с подачей электричества возникнут, потому что идет ремонт трансформаторных подстанций и другого электрооборудования.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Коммунальная, 39, 39б, 55, 57, 57а, 44;

ул. Крылова, 135-139 (нечет), 172;

ул. Курцовская, 41;

ул. Артезианская, 50/8, 53-75(нечет);

ул. Краснодарская, 102-116(чет), 57-69(нечет);

пер. Краснодарский, 2-28 (чет), 1-25 (нечет);

проезд Краснодарский, 93-97 (нечет);

пер. Лиственный, 93-97 (нечет);

пер. Розовый, 34-38 (чет), 23-31 (нечет)

СЕВАСТОПОЛЬ

с 11.00 до 15.00

ул. Горпищенко, 3-11, 15-А, 15-Б, 15-В

с 9.00 до 17.00

ул. Кряжева, 2-6, 1-5;

ул. Серафимовича, 2-18, 1-13;

ул. Цимлянская, 4-а, 4-10, 14-16, 1-3, 7;

ул. Генерала Хрюкина, 6-А, 6-Б, 6, 12, 14;

ул. Хрусталева, 61, 87;

проспект Генерала Острякова, 133, 141, 141-А, 141-Б, 141-В, 168, 168-А, 170, 170-А, 172

с. Орловка: ул. Луговая, 2, 2-А ул. Сумская, 2-28 ,1-25; ул. Виноградная, 2-22, 1-19; ул. Качинское шоссе, 2, 1-25

с. Дальнее: ул. Вавилова 15, ул. Дальняя 3, 2-22, с. Фруктовое (кфх Васильев), ул. Симферопольское шоссе 68/1, 68/2, 68/3, 68/4, 68/5, 64, 66 (ВУ-10), ул. Орта-Мале 25, 47, пос. Голландия (СТ «Садовод», СТ «Горный»)

с 8.00 до 17.00

ул. 6 Бастионная 46;

ул. Архитектора Баглея 3,9,11,32,34,36;

ул. Художника Озерникова 40,50,52;

ул. Станислава Чижа 61,65;

ул. Пулеметчика Андреева 6;

ул. Генерала Мельника 162;

ул. Ревякина 30-А/1;

ул. Каштановая 10,18,20

Максимова дача: ТСН СНТ «Сатурн» дома 26,27,28, ТСН СНТ «УНР-64», ТСН СНТ «Бутон», СТ «Восход» уч. 8,16; СТ «РМЗ»; СТ «Скрепер»; ТСН «Швейная фабрика»,

Делегардова балка – СТ «Солнышко», ОК СТ «Движенец».

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU