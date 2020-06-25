Погода в Крыму на 25 июня: дожди и тепло до +28
25 июня на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение.
- В Симферополе переменная облачность. Днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 26-28°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.
Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный до 12 м/с. Температура воздуха днем 26-28°.
На Южном берегу Крыма переменная облачность. Кратковременный дождь, днем временами сильные ливни, грозы, крупный град, шквал 20-25 м/с. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 27-29°.
В Керчи переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, при грозе порывы до 14 м/с. Температура воздуха днем 26-28°.
Температура морской воды в Феодосии 24°, Алуште 22°, Ялте 19°, в Севастополе 24°, Евпатории 23° и Черноморском 23°.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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