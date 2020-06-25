В Севастополе молодая мать «проспала» ребенка

25 Июнь 2020 2020-06-25T14:26:23+03:00

Пятилетнюю дочь она просто забыла на улице

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В Севастополе молодая мать забыла на детской площадке пятилетнюю девочку. Ребенок остался играть с другими детьми, а ее родительница спала дома вместе с годовалым сыном.

Как пишет ForPost, ночью женщина проснулась и обнаружила, что дочери нет дома. Она бросилась искать ребенка, но безуспешно. Утром следующего дня она обратилась в полицию.

- Как выяснилось, девочка пыталась вернуться домой, но не смогла открыть входную дверь, - пояснили в полиции Севастополя. - Она пошла к соседям, которые приютили ребенка, а затем передали родственникам крепко спавшей женщины.

К счастью, девочка не стала жертвой преступления и вернулась домой целой и невредимой.

В отношении матери полицейские составили протокол о неисполнении родительских обязанностей. Женщину поставили на профилактический учет.

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ИСТОЧНИК KP.RU