2020-06-25T14:26:23+03:00
Общество

В Севастополе молодая мать «проспала» ребенка

Пятилетнюю дочь она просто забыла на улице
Анна КИРИЕНКО
Поделиться:
Ребенка забыли забрать домой с детской площадки. Фото: PixabayРебенка забыли забрать домой с детской площадки. Фото: Pixabay
Изменить размер текста:

В Севастополе молодая мать забыла на детской площадке пятилетнюю девочку. Ребенок остался играть с другими детьми, а ее родительница спала дома вместе с годовалым сыном.

Как пишет ForPost, ночью женщина проснулась и обнаружила, что дочери нет дома. Она бросилась искать ребенка, но безуспешно. Утром следующего дня она обратилась в полицию.

- Как выяснилось, девочка пыталась вернуться домой, но не смогла открыть входную дверь, - пояснили в полиции Севастополя. - Она пошла к соседям, которые приютили ребенка, а затем передали родственникам крепко спавшей женщины.

К счастью, девочка не стала жертвой преступления и вернулась домой целой и невредимой.

В отношении матери полицейские составили протокол о неисполнении родительских обязанностей. Женщину поставили на профилактический учет.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Севастополе»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Бахчисарайском районе из-за утечки газа в машине загорелся водитель
Прооперировали на четвертый день после рождения: Малышу с пороком сердца нужна дорогая операция
Крымчанам, голосующим на дому, вручат бюллетень и маску в запаянном пакете
В Крыму открылись участки для досрочного голосования по поправкам к Конституции РФ
В Крыму трое жителей Чеченской Республики украли человека ради выкупа
Крымчанам предложили пройти тестирование на антитела к коронавирусу
Охранник обокрал СТО на полмиллиона рублей
Ограничения на прогулки в лесах Крыма продлили на три недели
Крымские спасатели за сутки ликвидировали семь возгораний
Количество смертей от коронавируса в Крыму достигло 25 случаев
В Крыму 7 новых случаев коронавируса
Совет крымских татар призвал участвовать в голосовании по поправкам к Конституции
Учителей Крыма по профсоюзным путевкам отправят в санатории
В Севастополе молодая мать «проспала» ребенка
Погода в Крыму на 25 июня: дожди и тепло до +28
В Симферополе и Севастополе 25 июня частично отключат электричество
На Крымском мосту в ДТП попала фура с содой
В Симферополе действует штормовое предупреждение
В Симферополе открыли памятник Герою Советского Союза Ашоту Аматуни
В Крыму зафиксировано 8 новых случаев заражения COVID-19
В Крыму частично продлили запрет на работу из-за пандемии коронавируса
Крым попал в топ-3 лучших мест для рыбалки
Погода в Крыму на 24 июня: дожди и тепло до +30
В Симферополе около КФУ иномарка снесла умную остановку
В больнице Севастополя больной коронавирусом устроил погром
Пятьдесят детских лагерей Крыма готовы принимать отдыхающих
Когда в Крыму перестанут лить дожди, рассказали синоптики
Количество рейсов в аэропорту «Симферополь» увеличилось на 39%