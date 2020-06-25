Учителей Крыма по профсоюзным путевкам отправят в санатории
Учителей Крыма по профсоюзным путевкам отправят в санатории «Утес» и «Голубая волна», а также на базу отдыха учитель. Все средства, которые сейчас есть в распоряжении профсоюза, будут потрачены на оздоровление педагогов.
- Начало летнего периода, казались бы, вот они – долгожданные отпуска. А на наших педагогов свалился ЕГЭ. Весь июль у нас практически занят, - отметила в эфире радио «Спутник в Крыму» председатель республиканского профсоюза работников образования Екатерина Волкова. - Затем приемная комиссия в высших учебных заведениях. Кроме этого, с 1 июля полностью разворачивают работу пришкольные оздоровительные лагеря. И везде нужен труд педагога и воспитателя.
По словам Волковой, все запланированные отпуска будут в любом случае предоставлены, а для эффективного отдыха педагогов профсоюзная организация проведет оздоровительную кампанию, поскольку педагогам нужно «восстановить зрение, нервы и общее состояние организма».
Отметим, что профсоюзная путевка в санаторий оплачивается за счет объединения в размере от 15 до 30%. Для приема в санаторий необходимо предоставить справку об отсутствии коронавируса, стоимость теста составляет около 2 тысяч рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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