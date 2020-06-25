2020-06-25T10:46:49+03:00
Общество

Количество смертей от коронавируса в Крыму достигло 25 случаев

В тяжелом состоянии находятся 11 пациентов
Анна КИРИЕНКО
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Количество смертей от коронавируса в Крыму достигло 25 случаевКоличество смертей от коронавируса в Крыму достигло 25 случаевФото: Олег УКЛАДОВ
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Количество смертей от коронавирусной инфекции в Крыму достигло 25 случаев. Еще 11 пациентов находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

- Умер пациент, который находился в тяжелом состоянии в реанимации Симферопольской горбольницы №7 с развившимся острым нарушением мозгового кровообращения, предварительно не связанным с Covid-19, - сообщил замминистра здравоохранения Крыма Антон Лясковский.

Продолжают лечение 181 человек, из которых 121 находятся в среднем состоянии тяжести, 49 — в удовлетворительном. Из 196 пациентов с пневмонией в тяжелом состоянии пребывают 14 человек. Выписаны с выздоровлением 5 пациентов, всего с начала периода наблюдений 434.

Под медицинским наблюдением находятся 3424 человека, из которых 2232 на дому и 291 в стационарах. В обсерваторах изолированы 901 человек.

Всего с начала периода в регионе выявлено 638 положительных на COVID-19.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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