Крымские спасатели за сутки ликвидировали семь возгораний
Пять пожаров произошли из-за воспламенения сухой растительности и мусора
За сутки на полуострове спасатели МЧС по РК ликвидировали 7 возгораний, из которых 2 произошло в жилом секторе, а пять – воспламенение сухой растительности и мусора.Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА
Изменить размер текста:
В Крыму потушили семь пожаров, сообщает Крымское информационное агентство.
За сутки на полуострове спасатели МЧС по РК ликвидировали 7 возгораний, из которых 2 произошло в жилом секторе, а пять – результат воспламенения сухой растительности и мусора.
В ведомстве отметили, что с начала года всего потушили 1845 пожаров, из которых 1168 произошли из-за тления сухой растительности и мусора.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU