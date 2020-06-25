Крымские спасатели за сутки ликвидировали семь возгораний

25 Июнь 2020 2020-06-25T11:44:26+03:00

За сутки на полуострове спасатели МЧС по РК ликвидировали 7 возгораний, из которых 2 произошло в жилом секторе, а пять – воспламенение сухой растительности и мусора. Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА

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В Крыму потушили семь пожаров, сообщает Крымское информационное агентство.

За сутки на полуострове спасатели МЧС по РК ликвидировали 7 возгораний, из которых 2 произошло в жилом секторе, а пять – результат воспламенения сухой растительности и мусора.

В ведомстве отметили, что с начала года всего потушили 1845 пожаров, из которых 1168 произошли из-за тления сухой растительности и мусора.

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ИСТОЧНИК KP.RU