Ограничения на прогулки в лесах Крыма продлили на три недели
В Крыму еще три недели будут действовать ограничения на прогулки в лесу, сообщили в пресс-службе МЧС республики.
Нельзя не только гулять, но и посещать лес на автомобиле. Запрет не распространяется на проезд по маршрутам общего пользования.
16 зон, которые специально создали для отдыха людей, ограничения не касаются. В этот список вошли: пять территорий под Алуштой, по одной – под Феодосией и Судаком, две в Бахчисарайском и Сакском районах, три в Симферопольском и одна в Белогорском.
Напомним, запрет на посещение лесов ввели еще в конце апреля. В ведомстве тогда же уточнили, что это связано с высокой пожарной опасностью из-за жары и сухой погоды.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU