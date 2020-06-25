2020-06-25T12:30:27+03:00
Общество

Ограничения на прогулки в лесах Крыма продлили на три недели

Запретили не только прогулки, но въезд машин в лесной массив
Анастасия ГОНЧАРОВА
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Нельзя не только гулять, но и посещать лес на автомобиле.Нельзя не только гулять, но и посещать лес на автомобиле.Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА
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В Крыму еще три недели будут действовать ограничения на прогулки в лесу, сообщили в пресс-службе МЧС республики.

Нельзя не только гулять, но и посещать лес на автомобиле. Запрет не распространяется на проезд по маршрутам общего пользования.

16 зон, которые специально создали для отдыха людей, ограничения не касаются. В этот список вошли: пять территорий под Алуштой, по одной – под Феодосией и Судаком, две в Бахчисарайском и Сакском районах, три в Симферопольском и одна в Белогорском.

Напомним, запрет на посещение лесов ввели еще в конце апреля. В ведомстве тогда же уточнили, что это связано с высокой пожарной опасностью из-за жары и сухой погоды.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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