2020-06-25T13:16:52+03:00
Происшествия

Охранник обокрал СТО на полмиллиона рублей

Теперь мужчину ждет 6 лет колонии и крупный штраф
Анастасия ГОНЧАРОВА
Поделиться:
Запчасти и оборудование подозреваемый продавал клиентам этой же организации, но по низким ценам.Запчасти и оборудование подозреваемый продавал клиентам этой же организации, но по низким ценам.Фото: Анастасия ЖУКОВА
Изменить размер текста:

Из симферопольской станции технического обслуживания (СТО) охранник вынес запчасти на сумму более полумиллиона, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

С заявлением в полицию пришел директор СТО. Он рассказал, как при инвентаризации не нашел 2 автомобильных аккумулятора, пять бамперов от машины марки Shkoda, двигатель от Opel Omega, две тележки с инструментами, красящий пистолет, передвижной компрессор и сварочный аппарат. Сумма пропажи составила 534 тысячи рублей.

Расследование привело к 49-летнему жителю Симферопольского района, который неофициально работал на станции охранником. Вину свою мужчина признал и рассказал, как с сентября прошлого года по май нынешнего обкрадывал СТО.

Запчасти и оборудование подозреваемый продавал клиентам этой же организации, но по низким ценам. Деньги от продажи он тратил на себя.

Против ранее несудимого мужчины возбудили уголовное дело по факту кражи в крупном размере. Ему может грозить до 6 лет лишения свободы и штраф до 80 тысяч рублей.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Охранник обокрал СТО на полмиллиона рублей
Ограничения на прогулки в лесах Крыма продлили на три недели
Крымские спасатели за сутки ликвидировали семь возгораний
Количество смертей от коронавируса в Крыму достигло 25 случаев
В Крыму 7 новых случаев коронавируса
Совет крымских татар призвал участвовать в голосовании по поправкам к Конституции
Учителей Крыма по профсоюзным путевкам отправят в санатории
В Севастополе молодая мать «проспала» ребенка
Погода в Крыму на 25 июня: дожди и тепло до +28
В Симферополе и Севастополе 25 июня частично отключат электричество
На Крымском мосту в ДТП попала фура с содой
В Симферополе действует штормовое предупреждение
В Симферополе открыли памятник Герою Советского Союза Ашоту Аматуни
В Крыму зафиксировано 8 новых случаев заражения COVID-19
В Крыму частично продлили запрет на работу из-за пандемии коронавируса
Крым попал в топ-3 лучших мест для рыбалки
Погода в Крыму на 24 июня: дожди и тепло до +30
В Симферополе около КФУ иномарка снесла умную остановку
В больнице Севастополя больной коронавирусом устроил погром
Пятьдесят детских лагерей Крыма готовы принимать отдыхающих
Когда в Крыму перестанут лить дожди, рассказали синоптики
Количество рейсов в аэропорту «Симферополь» увеличилось на 39%