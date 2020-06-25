Охранник обокрал СТО на полмиллиона рублей

25 Июнь 2020 2020-06-25T13:16:52+03:00

Запчасти и оборудование подозреваемый продавал клиентам этой же организации, но по низким ценам. Фото: Анастасия ЖУКОВА

Теперь мужчину ждет 6 лет колонии и крупный штраф

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Из симферопольской станции технического обслуживания (СТО) охранник вынес запчасти на сумму более полумиллиона, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

С заявлением в полицию пришел директор СТО. Он рассказал, как при инвентаризации не нашел 2 автомобильных аккумулятора, пять бамперов от машины марки Shkoda, двигатель от Opel Omega, две тележки с инструментами, красящий пистолет, передвижной компрессор и сварочный аппарат. Сумма пропажи составила 534 тысячи рублей.

Расследование привело к 49-летнему жителю Симферопольского района, который неофициально работал на станции охранником. Вину свою мужчина признал и рассказал, как с сентября прошлого года по май нынешнего обкрадывал СТО.

Запчасти и оборудование подозреваемый продавал клиентам этой же организации, но по низким ценам. Деньги от продажи он тратил на себя.

Против ранее несудимого мужчины возбудили уголовное дело по факту кражи в крупном размере. Ему может грозить до 6 лет лишения свободы и штраф до 80 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU