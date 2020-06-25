2020-06-25T14:23:32+03:00
Общество

Крымчанам предложили пройти тестирование на антитела к коронавирусу

Это необходимо для оценки состояния коллективного иммунитета к коронавирусу
Надежда ДАЦЮК
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Фото: Владимир ВеленгуринФото: Владимир Веленгурин
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Крымчанам предложили пройти тестирование на наличие иммунитета к коронавирусу. Забор анализов проводит Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю.

Обследование могут походить как взрослые, так и дети, вне зависимости от наличия или отсутствия перенесенного заболевания. Тестирование будут проводить путем отбора образца сыворотки крови. Это необходимо для оценки состояния коллективного иммунитета к коронавирусу.

- Каждый желающий принять участие в тестирование самостоятельно или с помощью своего представителя (для детей и лиц, не имеющих доступ в интернет) должен пройти анкетирование, отмечая своё согласие на обработку персональных данных, - сообщили в управлении информационной политики мининформа РК.

При этом тестирование не могут проходить те, кто лечатся от инфекций.

Чтобы сдать анализ, нужно заполнить анкету (с обязательным указанием номера телефона) на сайте Противочумной станции Республики Крым Роспотребнадзора. Проконсультироваться можно по телефону +7 (978) 972-81-01.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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