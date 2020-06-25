В Крыму трое жителей Чеченской Республики украли человека ради выкупа

25 Июнь 2020 2020-06-25T14:24:47+03:00

Но часть нужной суммы друг потерпевшего все-таки передал для выкупа паспорта и мобильного телефона. Встреча прошла на автовокзале Ялты 23 июня 2020 года, где подозреваемых и задержали. Фото: официальный сайт Следкома РК.

Они насильно вывезли в лес напарника по работе с требованием заплатить за свободу 1 миллион рублей

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В Крыму против троих жителей Чеченской Республики возбудили уголовное дело за похищение человека, сообщили в пресс-службе Следкома РК.

Группа мужчин похитила местного жителя Ялты, чтобы получить неплохой выкуп. Потерпевший работал вместе с ними на одной из строек курортного города, и ему за работу перечислили крупную сумму денег.

Подозреваемые приехали к дому напарника и насильно запихнули его в машину. Затем в лесу недалеко от поселка Голубой Залив избили жертву и потребовали за свободу 1 миллион рублей. Ялтинцу удалось сбежать.

Но часть нужной суммы друг потерпевшего все-таки передал для выкупа паспорта и мобильного телефона ялтинца. Встреча прошла на автовокзале Ялты 23 июня 2020 года. В тот же день подозреваемых задержали.

Против задержанных возбудили уголовное дело по факту похищения человека и вымогательства с применением насилия. Им грозит до 12 лет лишения свободы и штраф до 500 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU