В Крыму трое жителей Чеченской Республики украли человека ради выкупа
В Крыму против троих жителей Чеченской Республики возбудили уголовное дело за похищение человека, сообщили в пресс-службе Следкома РК.
Группа мужчин похитила местного жителя Ялты, чтобы получить неплохой выкуп. Потерпевший работал вместе с ними на одной из строек курортного города, и ему за работу перечислили крупную сумму денег.
Подозреваемые приехали к дому напарника и насильно запихнули его в машину. Затем в лесу недалеко от поселка Голубой Залив избили жертву и потребовали за свободу 1 миллион рублей. Ялтинцу удалось сбежать.
Но часть нужной суммы друг потерпевшего все-таки передал для выкупа паспорта и мобильного телефона ялтинца. Встреча прошла на автовокзале Ялты 23 июня 2020 года. В тот же день подозреваемых задержали.
Против задержанных возбудили уголовное дело по факту похищения человека и вымогательства с применением насилия. Им грозит до 12 лет лишения свободы и штраф до 500 тысяч рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU