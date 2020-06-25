2020-06-25T14:43:35+03:00
Общество

В Крыму открылись участки для досрочного голосования по поправкам к Конституции РФ

Оставить голос можно с 8.00 до 20.00
Надежда ДАЦЮК
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Чтобы отдать голос, не нужно ждать пригласительныхЧтобы отдать голос, не нужно ждать пригласительныхФото: Архив "КП"
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В Крыму началось досрочное голосование по поправкам в Конституцию РФ. Участки будут работать до 30 июня включительно. Оставить голос можно с 8.00 до 20.00.

Заместитель председателя избиркома республики Инна Гузеева сообщила, что сегодня, 25 июня, пройдет заседание Избирательной комиссии РК, на которой примут единый график для всех участковых комиссий Крыма.

- Все желающие, кто не смог сегодня проголосовать, с завтрашнего дня в любое время с 8.00 до 20.00 вы можете отдать голос на своем избирательном участке, - уточнила Гузеева.

По данным ЦИК, в Крыму зарегистрировано 1 487 268 избирателей, сформировано 27 территориальных и 1 165 участковых избирательных комиссий, из них 37 работают в местах временного пребывания избирателей.

В Избиркоме подчеркнули, что голосование будет проходить с соблюдением всех эпидемических правил безопасности. В частности, закуплены маски, одноразовые ручки и антисептики.

Полностью голосование по поправкам к Конституции завершится 1 июля в 20.00

ИСТОЧНИК KP.RU

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