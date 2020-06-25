Крымчанам, голосующим на дому, вручат бюллетень и маску в запаянном пакете

25 Июнь 2020 2020-06-25T16:02:48+03:00

Это связано с угрозой распространения коронавируса

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Те крымчане, которые будут голосовать по поправкам в Конституцию РФ на дому, получат бюллетень и маску в запаянном пакете.

- Что касается голосования на дому, то участнику голосования все средства индивидуальной защиты - маска, ручка, перчатки, в том числе бюллетень для голосования будут предоставлены в отдельном запаянном пакете, дабы избежать контакта максимально, - сообщила заместитель председателя избирательной комиссии РК Инна Гузеева.

По ее словам, все средства защиты и бюллетень будут упакованы в отдельный пакет.

Напомним, в Крыму 25 июня открылись участки для досрочного голосования по поправкам в Конституцию. Проголосовать можно с 8.00 до 20.00.

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ИСТОЧНИК KP.RU