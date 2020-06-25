Прооперировали на четвертый день после рождения: Малышу с пороком сердца нужна дорогая операция
В Крыму малышу из семьи Зеленчуков нужна дорогостоящая операция, пишет Крымская газета.
Первенцу Дианы и Владимира на следующий день после рождения поставили страшный диагноз – врожденный порок сердца, атрезия легочной артерии 3-го типа.
Первую операцию провели уже на четвертый день, после родителям рекомендовали раз в три месяца показывать малыша кардиологу, а также оформить ему инвалидность.
Семья не теряла надежды найти способ вылечить ребенка, и она пришла из Испании от доктора Рауля Абелья. Он заверил родителей, что сможет поставить на ноги мальчика, но для операции необходимо 9 миллионов 627 тысяч 115 рублей.
Сумма для крымской семьи неподъемная: сейчас работает только муж, жена занимается сыном. Занять не у кого. Родители обращаются ко всем неравнодушным и умоляют помочь вылечить сына и подарить ему долгую жизнь.
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ИСТОЧНИК KP.RU