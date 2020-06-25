Аксенов назвал рефлексом собак реакцию МИД Украины на парады Победы в Крыму

25 Июнь 2020 2020-06-25T17:15:42+03:00

Также Аксенов отметил, что у украинских властей на провокационные действия активистов в Киеве реакции никакой не было. Фото: Сергей Аксенов / ВКонтакте

С другой стороны, чего-то другого от Украины никто и не ждал

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Глава РК Сергей Аксенов на своей странице во ВКонтакте охарактеризовал реакцию МИД Украины на проведенные парады Победы в Крыму как рефлекс собак Павлова.

- С одной стороны, это, конечно, рефлекс, как у собачек Павлова: аналогичными нотами Киев реагирует и на визиты нашего президента на полуостров, и на другие значимые для крымчан события. С другой стороны, отношение украинской власти к Великой Отечественной войне хорошо известно, и ждать иной реакции от поклонников Бандеры не приходится, - написал Аксенов.

Также он отметил, что у украинских властей на провокационные действия активистов в Киеве реакции никакой не было.

- Кстати, никаких официальных протестов в связи с оскорблением извращенцами памяти жертв войны, а также чувств ветеранов и большинства жителей города-героя Киева, от должностных лиц киевской власти не последовало, - подчеркнул он, говоря о водружении представителями ЛГБТ сообщества своего флага на памятник Родина Мать в Киеве.

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ИСТОЧНИК KP.RU