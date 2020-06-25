Скейт-парк для Симферополя построят в другом месте

25 Июнь 2020 2020-06-25T17:47:41+03:00

Сейчас есть несколько вариантов, из которых потом выберут самое лучшее место для скейт-парка. Учтут и пожелания общества, и мнения спортсменов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вариант размещения обсудят как с общественностью, так и со спортсменами

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Симферопольский скейт-парк перенесут в другое место, сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы. Этот вопрос изучали по поручению главы городской администрации Елены Проценко. По итогу решили выбрать более удачное место для воплощения задумки.

Сейчас есть несколько вариантов, из которых потом выберут самое лучшее место для скейт-парка. Учтут и пожелания общественности, и мнения спортсменов.

В администрации также отметили, что зеленую зону, где хотели размещать парк, в любом случае обустроят. В течение недели организуют встречу с жителями микрорайона, где каждый поделиться своим видением парка. Только после этого начнут разрабатывать план.

Напомним, в начале месяца Елена Проценко рассказала о спортивном комплексе со скейт-парков, который хотели построить в районе гостиницы «Москва» и центрального автовокзала. Но жители ближайших многоэтажек воспротивились этой затеи, аргументировав позицию тем, что площадка будет источником шума и местом распития алкоголя.

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ИСТОЧНИК KP.RU