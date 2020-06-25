В КФУ открыты лаборатории, где тестируют на коронавирус

25 Июнь 2020 2020-06-25T18:25:09+03:00

300 тестов в сутки – такова пропускная способность лаборатории. В команде лаборантов десять человек – медики и биологи КФУ, прошедшие специальное обучение. Фото: пресс-служба Крымского федерального университета.

Материалы для анализа ученым пока доставляют из других медучреждений Крыма

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В Крымском федеральном университете заработала лаборатория, где проводят тестирование на коронавирус. За первые дни работы уже провели более 500 тестов, сообщили в пресс-службе вуза.

300 тестов в сутки – такова пропускная способность лаборатории. В команде лаборантов десять человек – медики и биологи КФУ, прошедшие специальное обучение.

Главная задача лаборатории сейчас – отточить методику и выйти на значительные и неизменные показатели количества проб в день. Материалы для исследований ученые пока получают из других медучреждений полуострова, но уже через пару дней руководство обратится в региональное управление Роспотребнадзора с просьбой открыть в собственной клинике пункт забора.

Он будет находиться в Клиническом медицинском многопрофильном центре Святителя Луки. Цена тестирования составит 1600 рублей без учета дополнительных затрат на забор.

По мнению ученых, эта работа нужна и для будущего изучения вируса. Она поможет обществу узнать больше о вирусе и создать больше научных статей.

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ИСТОЧНИК KP.RU