В Симферополе и Севастополе 26 июня частично не будет электричества

25 Июнь 2020 2020-06-25T20:08:14+03:00

Изменить размер текста: A A

26 июня, в пятницу, в отдельных районах Симферополя и Севастополя пропадет электричество. Энергетики полуострова приводят в порядок оборудование, поэтому на время и прекращают подачу света.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Севастопольская, 55-59 (нечет), 55а, 59в;

ул. Бастионная, 56; ул. Залесская, 22-76 (чет), 1-71 (нечет), 113;

пер. Залесский, 2-10 (чет), 1-7 (нечет);

ул. Соколиная, 16-22 (чет), 15а-21 (нечет)

СЕВАСТОПОЛЬ

с 11.00 до 14.00

пр. Гагарина, 10-В;

ул. Ерошенко, 9, 11;

ул. Надежды Островской, 2, 6, 8, 8-А, 8-В

с 9.00 до 17.00

ул. Челюскинцев, 86-А, 38-94 (чет.);

Екатерининская миля;

ул. Циолковского, 1;

ул. Богданова, 1;

ул. Хрусталева, 105, 107, 109, 119-А, 119, 123, 125, 127

с 8.00 до 17.00

ул. Архитектора Баглея 3,9,11,32,34,36;

ул. Художника Озерникова 40,50,52;

ул. Станислава Чижа, 61,65;

ул. Пулеметчика Андреева, 6;

ул. Генерала Мельника, 162;

ул. Ревякина, 30-А/1;

ул. Каштановая 10,18,20

Максимова дача – ТСН СНТ «Сатурн» дома 26,27,28, ТСН СНТ «УНР-64», ТСН СНТ «Бутон», СТ «Восход» уч. 8,16; СТ «РМЗ»; СТ «Скрепер»; ТСН «Швейная фабрика»,

Делегардова балка – СТ «Солнышко», ОК СТ «Движенец».

ул. Молодых Строителей (стройка ООО «СК СЭЛД»);

ул. Маринеско Александра 1-А;

Сахарная головка – парники, СОАО Севастопольский уч. 83,493,494, ООО «ВИНОДЕЛЬЧЕСКОЕ ХОЗЯЙСТВО АКЧУРИНА»;

с. Хмельницкое – полевой стан, пасека; Сахарная головка;

с. Морозовка - ул. Ключевая 2-А,2-18(чет), 1,3-а,3,5,6-Б, 7/1,7/4,7/5,7/6,7/8,9-17 (нечет), 1, пер. Ключевой 5,6,7,9, Алсу (в/ч 87134 АЛС-4, в/ч 13189, в/ч 20205 Алсу №1, д/лагерь «Алсу-2», Гацаев)

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU