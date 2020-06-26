Погода в Крыму на 26 июня: сухо и тепло до +30
26 июня на Крымском полуострове синоптики обещают хорошую погоду.
- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный до 20 м/с. Температура воздуха днем 27-29°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.
Прогноз погоды по Севастополю: малооблачно. Ветер северо-восточный днем 9-14 м/с. Температура воздуха днем 28-30°.
На Южном берегу Крыма переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный до 15-20 м/с. Температура воздуха днем 25-27°.
В Керчи переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 12-17 м/с. Температура воздуха днем 27-29°.
Температура морской воды в Феодосии 23°, Алуште 21°, Ялте 22°, в Севастополе 23°, Евпатории 24° и Черноморском 23°.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Погода в Крыму»