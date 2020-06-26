Погода в Крыму на 26 июня: сухо и тепло до +30

26 Июнь 2020 2020-06-26T06:46:07+03:00

Черное море прогрелось до +23. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Вода в Черном море прогрелась до +23

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26 июня на Крымском полуострове синоптики обещают хорошую погоду.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный до 20 м/с. Температура воздуха днем 27-29°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: малооблачно. Ветер северо-восточный днем 9-14 м/с. Температура воздуха днем 28-30°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный до 15-20 м/с. Температура воздуха днем 25-27°.

В Керчи переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 12-17 м/с. Температура воздуха днем 27-29°.

Температура морской воды в Феодосии 23°, Алуште 21°, Ялте 22°, в Севастополе 23°, Евпатории 24° и Черноморском 23°.

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ИСТОЧНИК KP.RU