Набережную Ялты будут обслуживать электромобили

26 Июнь 2020 2020-06-26T09:44:52+03:00

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Ялтинское предприятие МБУ «Зеленстрой» будет использовать для работы электромобили «EWAY». Экологичный спецтранспорт передал главе администрации города Ивану Имгрунту представитель Национальной корпорации развития гольфа Ялта.

Службы и предприятия сферы ДЖКХ планируют расширять электропарк. Авто нового образца грузоподъемностью до 1 тонны будут использоваться в перспективе для обслуживания набережной, Пушкинского бульвара и иных пешеходных зон, уточнили в отделе информационной политики Администрации города Ялта.

- Думаю, в ближайшее время два таких электромобиля «Эльтавр» начнут работать в нашем городе - подчеркнул директор МБУ «Зеленстрой» Александр Зайцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU