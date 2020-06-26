Больше 300 отелей Крыма готовы к открытию с 1 июля

26 Июнь 2020 2020-06-26T09:49:58+03:00

Тестирование на COVID-19 необходимо для отдыха в санатории

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С 1 июля к приему гостей готовы больше 300 крупных средств размещения. Об этом на онлаи н-форуме «Крым. Севастополь. Сезон 2020» сообщил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.

- Больше 300 средств размещения на сегодняшний день вязли на себя обязательства по соблюдению требований Роспотребнадзора и понимают ответственность, которая возлагается на них, - отметил Волченко.

Для поселения в гостиницы и отели нет необходимости предъявлять справку об отсутствии коронавируса. Это требование сохраняется для санаториев. Их персоналу также необходимо еженедельно проходить тестирование на COVID-19, тогда как в гостиницах обследование проходит разово при запуске объекта в работу.

Министр напомнил, что туристам в общественных местах необходимо носить лицевые маски, соблюдать социальную дистанцию и пользоваться антисептиками. Ожидается, что в июле Крым посетят до 1,5 миллионов отдыхающих.

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ИСТОЧНИК KP.RU