2020-06-26T09:53:05+03:00
Общество

Украина хочет арестовать 18 судов, заходивших в крымские порты

По мнению украинской стороны, они нарушают законодательство
Надежда ДАЦЮК
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Фото: crimeaports.ruФото: crimeaports.ru
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Так называемая «прокуратура Автономной Республики Крым» (ведомство находится на Украине) сообщила об аресте 18 судов, заходивших в крымские порты.

- Прокуратура Автономной Республики Крым начала процесс обращения в суд с ходатайством про наложение ареста на суда, которые нарушили порядок въезда/выезда на оккупированный полуостров. На данный момент уже наложены аресты на 18 судов-нарушителей, - сообщается на сайте ведомства.

Помимо этого, ведомство хочет обратиться в Укрбюро Интерпола для внесения таких судов в базу розыска и направить запросы в иностранные государства с просьбой международной правовой помощи, с целью исполнения арестов.

Украинская сторона считает, что все суда, которые заходят в крымские порты, «подрывают суверенитет страны» и «нарушают законодательство».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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