Четыре дома Первомайского района затопило из-за обильных осадков

26 Июнь 2020 2020-06-26T10:35:11+03:00

Сотрудники службы спасения установили, что из-за обильных осадков в селе Гвардейское четыре придомовых участка залило водой. Фото: официальный сайт МЧС по РК.

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В Первомайском районе Крыма сильные дожди подтопили несколько домов, сообщили в пресс-службе МЧС по РК.

Сотрудники службы спасения установили, что из-за обильных осадков в селе Гвардейское четыре придомовых участка залило водой.

Воду спасатели выкачали, дренажи и ливневые стоки почистили. Опасности дальнейшего распространения подтопления сейчас нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU