Четыре дома Первомайского района затопило из-за обильных осадков
Сотрудники МЧС угрозу дальнейшего подтопления устранили
Сотрудники службы спасения установили, что из-за обильных осадков в селе Гвардейское четыре придомовых участка залило водой. Фото: официальный сайт МЧС по РК.
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В Первомайском районе Крыма сильные дожди подтопили несколько домов, сообщили в пресс-службе МЧС по РК.
Сотрудники службы спасения установили, что из-за обильных осадков в селе Гвардейское четыре придомовых участка залило водой.
Воду спасатели выкачали, дренажи и ливневые стоки почистили. Опасности дальнейшего распространения подтопления сейчас нет.
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ИСТОЧНИК KP.RU