В Крыму приняли закон по поддержке пострадавшего от COVID-19 бизнеса
Государственный совет Крыма одобрил закон о мерах поддержки организаций и индивидуальных предпринимателей, пострадавших от COVID-19. За апрель-май на каждого работника им полагается по минимальному размеру оплаты труда 12130 рублей.
- Общая сумма поддержки составит порядка 3,8 миллиардов рублей, - отметил глава Крыма Сергей Аксенов.
Для получения поддержки фирмам и предпринимателям нужно быть зарегистрированным в налоговом органе до 1 января 2020 года и осуществлять свою деятельность по основным видам экономической деятельности, определенным Советом министров РК. Бюджетная поддержка не распространяется на банкротов и уволивших больше 10% сотрудников.
Заявку на поддержку нужно подать в налоговую по месту регистрации. Список получателей будет размещен на сайте Минэкономразвития Крыма.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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