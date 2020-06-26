2020-06-26T10:36:39+03:00
Экономика

В Крыму приняли закон по поддержке пострадавшего от COVID-19 бизнеса

На каждого работника полагается по МРОТ
Анна КИРИЕНКО
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Предприниматели и организации получат по 12130 руб на каждого работникаПредприниматели и организации получат по 12130 руб на каждого работникаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Государственный совет Крыма одобрил закон о мерах поддержки организаций и индивидуальных предпринимателей, пострадавших от COVID-19. За апрель-май на каждого работника им полагается по минимальному размеру оплаты труда 12130 рублей.

- Общая сумма поддержки составит порядка 3,8 миллиардов рублей, - отметил глава Крыма Сергей Аксенов.

Для получения поддержки фирмам и предпринимателям нужно быть зарегистрированным в налоговом органе до 1 января 2020 года и осуществлять свою деятельность по основным видам экономической деятельности, определенным Советом министров РК. Бюджетная поддержка не распространяется на банкротов и уволивших больше 10% сотрудников.

Заявку на поддержку нужно подать в налоговую по месту регистрации. Список получателей будет размещен на сайте Минэкономразвития Крыма.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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