Дожди кончились, началась жара: Синоптики рассказали о погоде в Крыму на выходные

26 Июнь 2020 2020-06-26T11:10:18+03:00

В субботу воздух прогреется до 25-30 градусов, в воскресенье столбик термометра поднимется до 27-32 градусов. Фото: Анастасия ЖУКОВА

Черное море прогрелось до 24 градусов, Азовское – до 25 градусов

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В Гидрометцентре Крыма рассказали, какую погоду ждать гостям и жителям полуострова 27 и 28 июня, а также где морская вода более теплая.

- Дожди прекратились, установился антициклональный характер погоды, будет сухо, тепло и даже жарко, - рассказала КП-Крым начальник Гидрометцентра республики Татьяна Любецкая.

Она добавила, что температура морской воды в Черном море составляет сейчас 23-24 градуса, а Азовское прогрелось до 25 градусов.

В субботу воздух прогреется до 25-30 градусов, в воскресенье столбик термометра поднимется до 27-32 градусов.

- Хочу сказать, что 27 числа еще сохранится северо-восточный ветер, из-за которого может понизиться температура воды на ЮБК, - отметила Любецкая. - На западном и восточном же побережьях Крыма похолодания не ожидается.

Вся следующая неделя, подытожила начальница гидрометцентра, будет жаркой: столбик термометра поднимется до 33-35 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU