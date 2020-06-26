26 Июнь 2020 2020-06-26T12:02:54+03:00

В Крыму за сутки 6 новых случаев коронавируса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Две положительных пробы получены из частной лаборатории

Изменить размер текста: A A

В Крыму за сутки подтверждено 6 новых случаев коронавируса. Из них 2 положительных пробы получены в частной лаборатории.

- Один прибывший из Краснодарского края и второй житель Ялты, - уточнил замруководителя управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков. - Оба проходили исследования в частной лабораторий.

Еще один случай COVID-19 зарегистрирован у больного пневмонией в Алуште. Два случая в Евпатории: один у пациентки городской больницы, где выявлен крупный очаг инфекции, второй — при лабораторном скрининге медработников. Один в Симферополе у контактного в семейном инфекционном очаге.

Всего с начала периода наблюдений выявлено 644 положительных на COVID-19.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU