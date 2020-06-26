Аэропорт Симферополя впервые за 3 года принял рейс из Иркутска

26 Июнь 2020 2020-06-26T12:26:13+03:00

Рейсы будут выполняться каждый четверг до 17 сентября современными комфортабельными лайнерами Airbus A320neo. Время перелета составит 7 часов. Фото: Анастасия ЖУКОВА

Перелеты будут выполняться до 17 сентября

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Между столицами Республики Крым и Иркутской области после трехлетнего перерыва наладили авиасообщение, сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Симферополя.

Рейсы будут выполняться каждый четверг до 17 сентября современными комфортабельными лайнерами Airbus A320neo. Время перелета составит 7 часов.

Напомним, за неделю в международном аэропорту «Симферополь» количество обслуживаемых рейсов увеличилось на 39%, а за 20 июня через воздушную гавань прошло рекордное число с начала 2020 года – 88.

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ИСТОЧНИК KP.RU