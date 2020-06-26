Аэропорт Симферополя впервые за 3 года принял рейс из Иркутска
Между столицами Республики Крым и Иркутской области после трехлетнего перерыва наладили авиасообщение, сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Симферополя.
Рейсы будут выполняться каждый четверг до 17 сентября современными комфортабельными лайнерами Airbus A320neo. Время перелета составит 7 часов.
Напомним, за неделю в международном аэропорту «Симферополь» количество обслуживаемых рейсов увеличилось на 39%, а за 20 июня через воздушную гавань прошло рекордное число с начала 2020 года – 88.
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ИСТОЧНИК KP.RU