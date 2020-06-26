Эксперты зафиксировали рост спроса на отдых в дорогих отелях Крыма
Эксперты Ассоциации туроператоров зафиксировали повышенный спрос туристов на дорогие отели Крыма.
- Мы фиксируем рост продаж дорогих отелей в Крыму. Mrya Resort & SPA и «Вилла Елена» в Ялте, «Riviera Sunrise Resort & SPA» в Алуште и другие пользуются высокой популярностью. В настоящее время подтвердить номера в них бывает непросто, - рассказали «Вестник АТОР» в пресс-службе «Интурист».
По данным ведомства, в других туристических компаниях подтвердили высокий спрос. При этом гендиректор одного из крупных туроператоров Сергей Ромашкин сказал, что в Крыму не очень много пятизвездочных отелей. Отдыхающих, готовых оплачивать комфортный отдых, много.
Напомним, в Крыму с 15 июня открылись отели для местных, а с 1 июля смогут посетить полуостров туристы с материка.
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ИСТОЧНИК KP.RU