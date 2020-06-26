За сутки 18 человек в Крыму выписаны из больниц после коронавируса
В Крыму за сутки выписано с выздоровлением 18 пациентов, которым был установлен диагноз «коронавирусная инфекция». Всего от COVID-19 излечились 452 человека.
- Выписаны с выздоровлением 452 человека, в том числе 18 за последние сутки, - сообщил замминистра здравоохранения Крыма Антон Лясковский. - Лечение продолжают 169 человек, в том числе 11 пациентов находятся в тяжелом состоянии в реанимации Симферопольской горбольницы №7.
Еще 16 тяжелых пациентов из 196 проходят лечение от пневмонии.
Под медицинским наблюдением находятся 3482 человека, из них на дому наблюдаются 2338 и 279 в стационарах, в обсерваторах изолировано 865 человек.
Всего с начала периода наблюдений выявлено 644 положительных на COVID-19.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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