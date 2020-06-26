На привокзальной площади аэропорта «Симферополь» расцвела лаванда

26 Июнь 2020 2020-06-26T13:07:00+03:00

19 тысяч кустов выращивали на участке площадью 6 гектаров 2 года. Фото: пресс-служба Международного аэропорта Симферополь.

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Перед зданием международного аэропорта «Симферополь» расцвела лаванда, сообщили в пресс-службе воздушной гавани Крыма.

19 тысяч кустов выращивали на участке площадью 6 гектаров с 2018 года. Растения посадили перед открытием нового терминала в 114 рядов, образующих форму морской волны. Это лавандовое «море» считается самым крупным из всех существующих в Крыму.

За растениями следят сотрудники участка по благоустройству. Каждый куст пропололи и обрезали перед цветением. На самом же поле установили капельный полив.

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ИСТОЧНИК KP.RU