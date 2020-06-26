На привокзальной площади аэропорта «Симферополь» расцвела лаванда
Перед зданием международного аэропорта «Симферополь» расцвела лаванда, сообщили в пресс-службе воздушной гавани Крыма.
19 тысяч кустов выращивали на участке площадью 6 гектаров с 2018 года. Растения посадили перед открытием нового терминала в 114 рядов, образующих форму морской волны. Это лавандовое «море» считается самым крупным из всех существующих в Крыму.
За растениями следят сотрудники участка по благоустройству. Каждый куст пропололи и обрезали перед цветением. На самом же поле установили капельный полив.
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ИСТОЧНИК KP.RU