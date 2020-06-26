2020-06-26T13:49:54+03:00
Происшествия

На Евпаторийском шоссе насмерть сбили пешехода. Водитель сбежал

Пешеходу оторвало ногу
Анастасия ГОНЧАРОВА
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Неизвестный водитель наехал на 37-летнего пешехода, в результате чего пострадавшему оторвало ногу. Фото: Автопартнер Крым Севастополь ДТП / ВКонтактеНеизвестный водитель наехал на 37-летнего пешехода, в результате чего пострадавшему оторвало ногу. Фото: Автопартнер Крым Севастополь ДТП / ВКонтакте
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В Крыму водитель сбил пешехода насмерть и скрылся с места ДТП, сообщили в пресс-службе ГИБДД по РК.

Трагедия произошла ночью на 47-м километре трассы Симферополь-Евпатория. Неизвестный водитель наехал на 37-летнего пешехода, в результате чего пострадавшему оторвало ногу.

От полученных травм пешеход скончался на месте.

Сотрудники правоохранительных органов сейчас ведут поиски водителя и пытаются установить его личность.

Об аварии первыми в соцсетях сообщили очевидцы. Они рассказали, что ДТП произошло между поселком Прибрежное и Саками.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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