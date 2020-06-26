На Евпаторийском шоссе насмерть сбили пешехода. Водитель сбежал
В Крыму водитель сбил пешехода насмерть и скрылся с места ДТП, сообщили в пресс-службе ГИБДД по РК.
Трагедия произошла ночью на 47-м километре трассы Симферополь-Евпатория. Неизвестный водитель наехал на 37-летнего пешехода, в результате чего пострадавшему оторвало ногу.
От полученных травм пешеход скончался на месте.
Сотрудники правоохранительных органов сейчас ведут поиски водителя и пытаются установить его личность.
Об аварии первыми в соцсетях сообщили очевидцы. Они рассказали, что ДТП произошло между поселком Прибрежное и Саками.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU