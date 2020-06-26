В Крыму ввели запрет на продажу снюсов несовершеннолетним

26 Июнь 2020 2020-06-26T15:22:22+03:00

Снюсы под запретом с декабря, как пищевые продукты без сертификата Фото: Артем ЛЕНЦ

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В Крыму ввели законодательный запрет на продажу никотиносодержащих смесей несовершеннолетним. За нарушение запрета, а также вовлечение детей и подростков в употребление сосательных и жевательных снюсов грозит штраф от 1 тысячи рублей для граждан до 80 тысяч рублей для юридических лиц.

- В настоящее время законодательством Российской Федерации установлен запрет на оптовую или розничную продажу насвая, табака сосательного (снюс), однако не предусмотрен какой-либо вид ответственности за продажу несовершеннолетним некурительных никотиносодержащих смесей, а также вовлечение несовершеннолетних в процесс их потребления, - говорится в пояснении к законопроекту о внесении изменений в региональное законодательство. - Такая правовая ситуация позволяет производителям избегать наказания и порождает фактическую безнаказанность для лиц или групп лиц, осуществляющих торговлю указанными выше смесями.

В феврале Государственный совет Крыма обратился в Госдуму с просьбой поскорее принять законопроект по запрету на никотиносодержащие смеси. Параллельно парламентарии решили разработать республиканский законопроект, который введет запрет на региональном уровне и административную ответственность за его нарушение.

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ИСТОЧНИК KP.RU