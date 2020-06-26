По поправкам в Конституцию РФ уже проголосовали более 13% крымчан

26 Июнь 2020 2020-06-26T15:24:24+03:00

За вчерашний день проголосовали 201 тысяча 768 человек. Фото: Анастасия ЖУКОВА

Можно отдать голос в помещении участковой избирательной комиссии

Изменить размер текста: A A

На предварительное голосование по поправкам в Конституцию России пришло 13,57% крымчан, сообщает Крымское информационное агентство.

За вчерашний день проголосовали 201 тысяча 768 человек. Как отметили в избирательной комиссии Крыма, на организацию голосования пока никто не жаловался.

Напомним, 1 июля 2020 года состоится общероссийское голосование, но с 25 по 30 июня можно сделать предварительный выбор в помещении участковой избирательной комиссии.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU