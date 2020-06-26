2020-06-26T15:24:24+03:00
Общество

По поправкам в Конституцию РФ уже проголосовали более 13% крымчан

Можно отдать голос в помещении участковой избирательной комиссии
Анастасия ГОНЧАРОВА
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За вчерашний день проголосовали 201 тысяча 768 человек.За вчерашний день проголосовали 201 тысяча 768 человек.Фото: Анастасия ЖУКОВА
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На предварительное голосование по поправкам в Конституцию России пришло 13,57% крымчан, сообщает Крымское информационное агентство.

За вчерашний день проголосовали 201 тысяча 768 человек. Как отметили в избирательной комиссии Крыма, на организацию голосования пока никто не жаловался.

Напомним, 1 июля 2020 года состоится общероссийское голосование, но с 25 по 30 июня можно сделать предварительный выбор в помещении участковой избирательной комиссии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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