ФЦП развития Крыма и Севастополя продлят до 2024 года

26 Июнь 2020 2020-06-26T15:44:57+03:00

В Крыму федеральные стройки продлят до 2024 года Фото: Михаил ПАТЛИС

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Федеральная целевая программа развития Крыма и Севастополя будет проделан до 2024 года. В новую редакцию войдут 72 объекта на общую сумму свыше 210 миллиардов рублей.

- В настоящее время производится корректировка ФЦП в виду ее продления до 2024 года, - сообщил министр строительства и архитектуры РК Михаил Храмов. - В том числе включение в нее новых 72 мероприятий, более чем на 210 миллиардов рублей.

В числе самых крупных строек - 20 объектов водоснабжения на общую сумму 40 миллиардов рублей для обеспечения Симферополя, Ялты и других населенных пунктов питьевой водой. Еще 14 объектов на сумму более 38 миллиардов рублей касаются систем водоотведения.

- Это в основном южнобережные КОСы - Форос, Симеиз, Гурзуф, Судак, Алушта, Феодосия, Керчь, Евпатория, поселок Николаевка, - уточнил Храмов.

Кроме того, 125 миллиардов рублей предназначено для строительства и капремонта 12 автомобильных дорог.

Действующая редакция ФЦП предусматривает строительство и капремонт до 2022 года 582 объектов на сумму свыше 425 миллиардов рублей, в том числе 150 миллиардов на строительство трассы «Таврида».

Проект корректировки ФЦП направлен в Минэкономразвития РФ на согласование.

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ИСТОЧНИК KP.RU