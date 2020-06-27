2020-06-27T05:22:13+03:00
Общество

Погода в Крыму на 27 июня: сухо и тепло до +31

Черное море прогрелось до +23
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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В Крыму тепло и солнечно.В Крыму тепло и солнечно.Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
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27 июня на Крымском полуострое, по информации синоптиков, пройдет без природных катаклизмов.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный до 17 м/с. Температура воздуха днем 28-30°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: малооблачно. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 29-31°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный до 17 м/с. Температура воздуха днем 26-28°.

В Керчи небольшая облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный до 14 м/с. Температура воздуха днем 28-30°.

Температура морской воды в Феодосии 23°, Алуште 23°, Ялте 23°, в Севастополе 22-24°, Евпатории 24° и Черноморском 23°.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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