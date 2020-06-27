Погода в Крыму на 27 июня: сухо и тепло до +31
27 июня на Крымском полуострое, по информации синоптиков, пройдет без природных катаклизмов.
- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный до 17 м/с. Температура воздуха днем 28-30°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.
Прогноз погоды по Севастополю: малооблачно. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 29-31°.
На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный до 17 м/с. Температура воздуха днем 26-28°.
В Керчи небольшая облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный до 14 м/с. Температура воздуха днем 28-30°.
Температура морской воды в Феодосии 23°, Алуште 23°, Ялте 23°, в Севастополе 22-24°, Евпатории 24° и Черноморском 23°.
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ИСТОЧНИК KP.RU