Детская «газовая» токсикомания добралась до Крыма

26 Июнь 2020 2020-06-26T17:21:35+03:00

На данный момент крымской бедой, затмевающий новомодную токсикоманию, является подростковый и детский алкоголизм. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Подростковый и детский алкоголизм пока наиболее распространен, чем «газы»

Изменить размер текста: A A

Разновидность токсикомании под названием «сниффинг» добралась до Крыма, сообщает ForPost. В Симферополе очевидцы засекли подростков, дышащих газом для получения «прихода». Фотографию инцидента с предупреждением выложили в соцсети.

В правоохранительных органах отмечают, что пока новомодное явление носит единичный характер. Возможно, до полиции просто не доходят сведения, поскольку родители всеми способами скрывают это.

Помимо этого считается, что распространение сниффинга затормаживают продавцы, которые прекрасно знают, для чего могут покупать газ и клей подростки.

На данный момент крымской бедой, затмевающей новомодную токсикоманию, является подростковый и детский алкоголизм.

Жителей и гостей полуострова призывают не закрывать глаза на опасные увлечения молодежи и сразу же обращаться с заявлением в полицию.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU