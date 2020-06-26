Объекты ФЦП Крыма подорожали на 20 миллиардов рублей
После корректировки строительных смет объектов ФЦП Крыма их стоимость увеличилась на 20 миллиардов рублей. Только официальная зарплата строителей выросла с 13 до 30 тысяч рублей.
- Во втором квартале заработная плата в смете строительства зафиксирована на уровне 30 тысяч рублей для среднего персонала и 40 тысяч для квалифицированных специалистов, - сообщил министр строительства и архитектуры РК Михаил Храмов. - В прошлом году по смете она составляла 13 тысяч рублей.
По словам министра, в расчете на один объект удорожание составило от 5 до 14 %. Из 582 объектов по ФЦП не завершено строительство 325.
Напомним, Федеральная целевая программа развития Крыма и Севастополя будет продлена до 2024 года. В новую редакцию войдут 72 объекта на общую сумму свыше 210 миллиардов рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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